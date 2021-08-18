У Британії схвалили використання Moderna для дітей з 12 років Суспільство | 18-08-2021, 08:09 0 86 У Британії схвалили використання вакцини Moderna проти COVID-19 для дітей 12-17 років.



Джерело: уряд Британії, "Укрінформ"



Деталі: Агентство з регулювання лікарських засобів і товарів медичного призначення (MHRA) підтвердило, що вакцина безпечна і ефективна для цієї вікової групи.



Нагадаємо: У червні британський регулятор з лікарських засобів MHRA дозволив використання вакцини від коронавірусу компаній Pfizer-BioNTech для підлітків віком 12-15 років.