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У Британії схвалили використання Moderna для дітей з 12 років
|Суспільство | 18-08-2021, 08:09
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|У Британії схвалили використання вакцини Moderna проти COVID-19 для дітей 12-17 років.
Джерело: уряд Британії, "Укрінформ"
Деталі: Агентство з регулювання лікарських засобів і товарів медичного призначення (MHRA) підтвердило, що вакцина безпечна і ефективна для цієї вікової групи.
Нагадаємо: У червні британський регулятор з лікарських засобів MHRA дозволив використання вакцини від коронавірусу компаній Pfizer-BioNTech для підлітків віком 12-15 років.
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