|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Адміністративні послуги найзручніше отримувати через електронні сервіси
|Суспільство | 18-08-2021, 11:46
| 0 76
|
Найбільш популярним сервісом ДПС залишається Електронний кабінет, який надає можливість доступу до понад 80 електронних сервісів. Цей сервіс сприяє покращенню відносин з платниками, завдяки йому скорочується час на оформлення та подання звітності до органів податкової служби, підвищується оперативність надання та якість звітності.
З початку 2021 року фахівці Центрів обслуговування платників ГУ ДПС у Львівській області надали 129 524 адміністративних послуг, з них 42 840 - в електронній формі. Тож, електронними сервісами скористалися 33% від загальної кількості платників, які зверталися за адмінпослугами.
Для інформаційної підтримки та допомоги платникам податків можна звернутися за номером тел. 0 800 501 007 зі стаціонарного телефону
|
|