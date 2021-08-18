Адміністративні послуги найзручніше отримувати через електронні сервіси Суспільство | 18-08-2021, 11:46 0 76



Найбільш популярним сервісом ДПС залишається Електронний кабінет, який надає можливість доступу до понад 80 електронних сервісів. Цей сервіс сприяє покращенню відносин з платниками, завдяки йому скорочується час на оформлення та подання звітності до органів податкової служби, підвищується оперативність надання та якість звітності.



З початку 2021 року фахівці Центрів обслуговування платників ГУ ДПС у Львівській області надали 129 524 адміністративних послуг, з них 42 840 - в електронній формі. Тож, електронними сервісами скористалися 33% від загальної кількості платників, які зверталися за адмінпослугами.



Для інформаційної підтримки та допомоги платникам податків можна звернутися за номером тел. 0 800 501 007 зі стаціонарного телефону