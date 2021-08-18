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ОБСЄ передасть допомогу для кінологічних підрозділів Держприкордонслужби

Суспільство | 18-08-2021, 11:54Коментарів: 0 0 Переглядів: 86 86    

Передача допомоги відбудеться 19 серпня 2021 року у Києві.

Захід пройде в рамках реалізації Проєкту міжнародної технічної допомоги «Підтримка Державної прикордонної служби України у запобіганні та боротьбі з незаконним обігом зброї, боєприпасів та вибухових речовин». Загальна вартість проєкту складає 2,2 млн. євро Передача кінологічного майна для екіпірування та транспортування службових собак є першим етапом постачання.

Також під час заходу відбудеться презентація навченості прикордонних службових собак. Нову передану амуніцію планується вдягнути на чотирилапих під час параду до Дня Незалежності.

В офіційній частині заходу візьмуть участь заступник Голови Державної прикордонної служби України Сергій СЕРДЮК та координатор проєктів ОБСЄ в України Посол Генрік ВІЛЛАДСЕН.

Захід відбудеться в Окремій комендатурі охорони і забезпечення Держприкордонслужби за адресою: м. Київ, вул. Світла, 6.

Початок церемонії о 10.30.

Запрошуємо для висвітлення цього заходу представників ЗМІ. Акредитація триватиме до 18.00 18 серпня за телефонами 0672480606; (044)5276337 або на e-mail: pressa@dpsu.gov.ua чи ad-pressa@ukr.net. Контактна особа Олег Бойко.
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