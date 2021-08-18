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Повітряна розвідка виявила 6 громадян Туреччини, які ховалися від прикордонників у соняхах

Суспільство | 18-08-2021, 13:08Коментарів: 0 0 Переглядів: 83 83    
(ВІДЕО)

Шістьох нелегальних мігрантів з Туреччини затримали учора ввечері на Закарпатті прикордонники Мукачівського загону в рамках операції «Карпати - 2021».

Військовослужбовці відділу «Лужанка» отримали інформацію про можливий незаконний перетин кордону. До пошуку непроханців залучили також фахівців відділення повітряної розвідки та інспектора з розшуковою собакою. Близько 23 години, військовослужбовці побачили, як на околиці села Астей зупинилося таксі, з якого вийшли невідомі особи та направилися у бік державного кордону. Помітивши наближення правоохоронців, незнайомці забігли у соняшникове поле, де спробували втекти за заховатися. Застосувавши безпілотник, прикордонники знайшли та затримали шістьох чоловіків, які мали при собі паспорти громадян Туреччини.

Охоронці кордону з'ясували, що іноземці прибули в Україну на початку серпня в законний спосіб. Наразі встановлюються усі обставини незаконної подорожі іноземців, а також осіб, які можуть бути причетні для її організації.

Правопорушників доправили до пункту тимчасового тримання Мукачівського прикордонного загону. За спробу порушення кордону на іноземців склали адмінпротоколи, справу скерували до суду, який і визначить міру відповідальності іноземців.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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