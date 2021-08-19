|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Вирощував коноплю у себе біля дому: судитимуть 53-річного чоловіка
|Суспільство | 19-08-2021, 09:37
| 0 124
|
За процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Стрийщини за фактом незаконного посіву та вирощування рослин конопель (ч. 2 ст. 310 КК України).
За даними слідства встановлено, що у селі Березина Стрийського району обвинувачений біля свого будинку посадив та вирощував коноплю, у кількості понад 50 рослин.
Досудове розслідування здійснювали слідчі ВП №2 Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
посилання на публікацію на сайті Львівської обласної прокуратури: https://lviv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=302245
|
|