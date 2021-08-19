Вирощував коноплю у себе біля дому: судитимуть 53-річного чоловіка Суспільство | 19-08-2021, 09:37 0 124





За процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Стрийщини за фактом незаконного посіву та вирощування рослин конопель (ч. 2 ст. 310 КК України).



За даними слідства встановлено, що у селі Березина Стрийського району обвинувачений біля свого будинку посадив та вирощував коноплю, у кількості понад 50 рослин.



Досудове розслідування здійснювали слідчі ВП №2 Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.







Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







посилання на публікацію на сайті Львівської обласної прокуратури: https://lviv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=302245



