З НАПЛІЧНИКОМ ТА НАМЕТОМ… ГРОМАДЯНИН ТУРЕЧЧИНИ ХОТІВ НЕЗАКОННО ПОТРАПИТИ В ЄС Суспільство | 19-08-2021, 10:26 0 120

Громадянин Туреччини, який мав намір незаконно потрапити в ЄС, затримали військовослужбовці 7 Карпатського прикордонного загону.

Військовослужбовцям відділу «Нісмичі» надійшла інформація від місцевого жителя про появу незнайомця у прикордонні. Прикордонний наряд неподалік держрубежу затримав іноземця. Під час бесіди з прикордонниками 22 річний молодик, повідомив що хотів потрапити у ЄС. Чоловік готувався ретельно і завчасно, адже при собі мав наплічник з особистими речами та намет.

Іноземця доставлено до прикордонного підрозділу для перевірки та притягнення до відповідальності за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Подальшу долю затриманого буде вирішувати суд.

