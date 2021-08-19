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З НАПЛІЧНИКОМ ТА НАМЕТОМ… ГРОМАДЯНИН ТУРЕЧЧИНИ ХОТІВ НЕЗАКОННО ПОТРАПИТИ В ЄС
|Суспільство | 19-08-2021, 10:26
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Громадянин Туреччини, який мав намір незаконно потрапити в ЄС, затримали військовослужбовці 7 Карпатського прикордонного загону.
Військовослужбовцям відділу «Нісмичі» надійшла інформація від місцевого жителя про появу незнайомця у прикордонні. Прикордонний наряд неподалік держрубежу затримав іноземця. Під час бесіди з прикордонниками 22 річний молодик, повідомив що хотів потрапити у ЄС. Чоловік готувався ретельно і завчасно, адже при собі мав наплічник з особистими речами та намет.
Іноземця доставлено до прикордонного підрозділу для перевірки та притягнення до відповідальності за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Подальшу долю затриманого буде вирішувати суд.
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