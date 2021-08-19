Майже 4 млрд грн ПДВ надійшло до Державного бюджету України з початку року Суспільство | 19-08-2021, 12:22 0 109







У січні-липні 2021 року Головним управлінням ДПС у Львівській області до загального фонду Державного бюджету України зібрано 9 499,0 млн грн податків, зборів, інших обов’язкових платежів.



Майже 40 відсотків надходжень до Державного бюджету України складає збір податку на додану вартість, якого з початку року надійшло до бюджету 3 796,8 млн грн, що на 887,6 млн грн або на 30,5 % більше порівнюючи з січнем-липнем 2020 року.



У липні 2021 року збір податку на додану вартість становив 578,4 млн грн, що на 183,1 млн грн або на 46,3% більше проти липня 2020 року.