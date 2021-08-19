Об’єктом декларування є активи платника податків, а не доходи Суспільство | 19-08-2021, 12:29 0 120



Одноразове (спеціальне) добровільне декларування – це процедура, яка вимагає дій платника податків щодо подачі спеціальної податкової декларації та сплати збору.



Об'єктом оподаткування спеціальним збором з одноразового добровільного декларування є вартість зазначених в такій декларації активів, а не доходів.



Декларант самостійно визначає суму збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування в спеціальній декларації за основними ставками 5 чи 9 відсотків.