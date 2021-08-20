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На евакуацію в аеропорту Кабула чекають 6 тисяч осіб – Держдеп США

Суспільство | 20-08-2021, 01:29Коментарів: 0 0 Переглядів: 159 159    
В аеропорту Кабула перебувають 6 тисяч осіб, які чекають на евакуацію.

Джерело: речник Держдепартаменту США Нед Прайс, цитує Укрінформ

Деталі: Прайс зазначив, що близько 20 рейсів вилетять з Кабула в четвер увечері.

Речник Держдепу схарактеризував операцію з евакуації як авральну. Серед готових до неї – громадяни США, афганці, яких може переслідувати нова влада, претенденти на отримання спеціальної імміграційної візи, громадяни третіх країн.

Прайс зазначив, що Вашингтон подвоїть кількість консульських співробітників у Кабулі, не уточнивши, скільки їх зараз. Крім того, збільшить кількість працівників консульств у Катарі й Кувейті й готує групи для направлення в інші місця.

За його словами, повідомлення про те, що люди не можуть дістатися до аеропорту, американці сприймають "дуже серйозно" і докладають усіх зусиль для забезпечення проїзду. Щоправда, додав, що від американських громадян таких повідомлень було небагато.

"Жодна країна не має більших можливостей в Афганістані, ніж Сполучені Штати", – сказав Прайс, відповідаючи на запитання про нездатність США провести належну операцію з евакуації американців.

Передісторія:

США з початку евакуації вивезли з Кабула близько 7 тисяч осіб.
Нагадаємо:Раніше президент США Джо Байден допустив, що американські війська затримаються у Кабулі і після 31 серпня, якщо евакуацію до того часу не встигнуть завершити.
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