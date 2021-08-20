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НА ЛЬВІВЩИНІ ОСУДИЛИ ОРГАНІЗАТОРА НЕЗАКОННОГО ПЕРЕПРАВЛЕННЯ ГРОМАДЯН ТУРЕЧЧИНИ

Суспільство | 20-08-2021, 13:51Коментарів: 0 0 Переглядів: 80 80    

НА ЛЬВІВЩИНІ ОСУДИЛИ ОРГАНІЗАТОРА НЕЗАКОННОГО ПЕРЕПРАВЛЕННЯ ГРОМАДЯН ТУРЕЧЧИНИ
В ході реалізації інформації оперативних підрозділів, військовослужбовцями відділу прикордонної служби «Рава-Руська» 7 прикордонного Карпатського загону у липні було затримано порушників державного кордону, трьох громадян Туреччини та громадянина України, який намагався незаконно переправити іноземців через державний кордон.
За матеріалами оперативного підрозділу зареєстровано кримінальне провадження за статтею 332 КК України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України». Слідчі територіального підрозділу поліції повідомили українцю про підозру в скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.
Як стало відомо, обвинувачений познайомившись в м.Києві із трьома громадянами Республіки Туреччина, запропонував їм з метою покращення умов життя та заробітку сприяти у переправленні до країн Європейського Союзу, дізнавшись про відсутність у них законних підстав для перетину Державного кордону України з Республікою Польща, запевнив їх у допомозі зі своєї сторони у незаконному переправленні через державний кордон з України в Республіку Польща поза пунктами пропуску, шляхом надання порад, вказівок, подолання інженерно-технічних та контролюючих споруд ДПС України. Згодом реалізовуючи свій злочинний умисел, обвинувачений визначив час, місце та спосіб доїзду до державного кордону України громадян Республіки Туреччина, та забезпечення безпосереднього переправлення їх через лінію такого, поза офіційними пунктами пропуску в напрямку Республіки Польща, використовуючи для цього засоби мобільного зв'язку, при цьому керуючи діями громадянами Туреччини шляхом надання порад та вказівок.
12 липня 2021 року в нічний час близько 23 години 10 хвилин, внаслідок надання обвинуваченим вказівок трьом громадянам Республіки Туреччина, останні на відстані 1500 метрів від лінії державного кордону, на території об'єднаної територіальної громади Рава-Руська, Львівського району, Львівської області, внаслідок наданих обвинуваченим здійснили спробу перетину державного кордону України поза його офіційними пунктами пропуску, де і були затримані прикордонним нарядом «Група реагування від відділу прикордонної служби «Рава-Руська» Львівського прикордонного загону.
З огляду на те, що громадянин України визнав свою вину, прокурори уклали з підозрюваним угоду про визнання винуватості та 16 липня Жовківським районним судом Львівської області громадянину України призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 1 рік. 16 серпня вирок набув законної сили у зв’язку з закінченням терміну подання апеляційної скарги.
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