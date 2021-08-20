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23 серпня відбудеться міжнародна акція «Портфелик від діаспори».

Суспільство | 20-08-2021, 13:54Коментарів: 0 0 Переглядів: 81 81    

Благодійний міжнародний захід для допомоги українським дітям щорічно, до Дня Незалежності України, організовують громадські організації "Цвітом калиновим" та "Вектор допомоги".

Цього року 180 дітей, серед яких діти, батьки яких загинули на фронті російсько-української війни, діти важкопоранених на Сході військових, діти з багатодітних родин та діти з інвалідністю, діти загиблих рятувальників на Грибовицькому сміттєзвалищі отримають у подарунок шкільні ранці, наповнені навчальним приладдям, необхідним для школярів.

Організатори акції наголошують, що цьогоріч у перший клас підуть близько сотні діток, які народилися у 2014 -2015 роках після загибелі батька, або втратили найріднішу людину через кілька місяців після того, як з’явилися на світ.

«Також, ті діти, хто минулого року отримав повний портфель з канцтоварами, цього року завдяки долученню до акції «Портфелик від діаспори» священників різних конфесій, отримають зошити» - наголосила координатор проекту у Львові Ірина Дашавець.

Ініціатором благодійного проєкту є пані Валентина Марко Valentyna Timchuk, львів’янка, яка створила асоціацію українців у Португалії Associacao Cultural de Solidariedade e Apoio “Coracao Bondoso”, а згодом навколо ідеї допомоги українцям згуртувала представників діаспори з 11 країн.

Меценатами міжнародної акції у 2021 році стали громадяни Португалії, Італії, Іспанії, США, Франції, Великої Британії, Ірландії, Латвії, Туреччини та України.

Акція розпочнеться о 12.00, 23 серпня за адресою: місто Львів, вулиця Городоцька 305.
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