Судитимуть чоловіка, який п’яним викрав автомобіль із заправки Суспільство | 20-08-2021, 17:06 0 47



За процесуального керівництва Золочівської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 37-річного місцевого мешканця, якого обвинувачують у незаконному заволодінні транспортним засобом (ч. 2 ст. 289 КК України).



Встановлено, що 3 липня поточного року близько пів четвертої години ранку на території однієї із автозаправних станцій Золочівського району обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, незаконно проник у салон автомобіля Ауді А6. Після цього виїхав із заправки та поїхав до Буська.



В подальшому місцезнаходження автомобіля було встановлено, чоловік повністю визнав свою вину.



Вартість автомобіля, яким заволодів підсудний, становить понад 220 тис грн.



Досудове розслідування здійснювали слідчі СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.







Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури