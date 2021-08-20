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Судитимуть чоловіка, який п’яним викрав автомобіль із заправки
|Суспільство | 20-08-2021, 17:06
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За процесуального керівництва Золочівської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 37-річного місцевого мешканця, якого обвинувачують у незаконному заволодінні транспортним засобом (ч. 2 ст. 289 КК України).
Встановлено, що 3 липня поточного року близько пів четвертої години ранку на території однієї із автозаправних станцій Золочівського району обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, незаконно проник у салон автомобіля Ауді А6. Після цього виїхав із заправки та поїхав до Буська.
В подальшому місцезнаходження автомобіля було встановлено, чоловік повністю визнав свою вину.
Вартість автомобіля, яким заволодів підсудний, становить понад 220 тис грн.
Досудове розслідування здійснювали слідчі СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Відділ інформаційної політики
Львівської обласної прокуратури
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