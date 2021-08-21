ПРИКОРДОННИКИ ВИЯВИЛИ ЦИГАРКИ Суспільство | 20-08-2021, 18:16 0 95

На кордоні з Польщею прикордонники Карпатського загону, запобігли черговій спробі переміщення контрабанди тютюну.

У пункті пропуску «Шегині», правоохоронці прикордонного загону виявляли тютюнові вироби, у вантажному автомобілі марки «Даф» під керуванням громадянина Республіки Польща, що слідували на виїзд з України. Під час перевірки вантажівки прикордонники виявили в конструктивних порожнинах автомобіля, а саме в профілі алюмінієвої планки бортів напівпричепа та в кабіні водія цигарки, що переміщувалися з порушенням чинного законодавства. Усього прикордонники та митники дістали понад 400 пачок цигарок. Тютюнову контрабанду передано компетентним органам.

Довідка: прикордонниками Карпатського загону у 2021 році виявлено майже 80 тисяч пачок цигарок.

