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ПРИКОРДОННИКИ ВИЯВИЛИ ЦИГАРКИ
|Суспільство | 20-08-2021, 18:16
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На кордоні з Польщею прикордонники Карпатського загону, запобігли черговій спробі переміщення контрабанди тютюну.
У пункті пропуску «Шегині», правоохоронці прикордонного загону виявляли тютюнові вироби, у вантажному автомобілі марки «Даф» під керуванням громадянина Республіки Польща, що слідували на виїзд з України. Під час перевірки вантажівки прикордонники виявили в конструктивних порожнинах автомобіля, а саме в профілі алюмінієвої планки бортів напівпричепа та в кабіні водія цигарки, що переміщувалися з порушенням чинного законодавства. Усього прикордонники та митники дістали понад 400 пачок цигарок. Тютюнову контрабанду передано компетентним органам.
Довідка: прикордонниками Карпатського загону у 2021 році виявлено майже 80 тисяч пачок цигарок.
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