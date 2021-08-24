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Кількість загиблих у повені в Теннессі сягнула 22
|Суспільство | 23-08-2021, 08:34
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|Щонайменше 22 людини загинули внаслідок повені в Середньому Теннессі (США).
Джерело: AP з посиланням на шерифа округу Хамфріс, який накрила негода, Кріса Девіса
Деталі: За даними Національної служби погоди, в окрузі Хамфріс менш ніж за 24 години в суботу випало до 43 сантиметрів дощу. Цей показник побив рекорд Теннессі з добової кількості опадів більш ніж на 8 сантиметрів.
Що передувало: Раніше повідомлялося про щонайменше 8 загиблих.
Передісторія:
В результаті рекордних злив днем раніше були затоплені округи Хамфріс, Діксон, Гікман та Г'юстон.
Зливи змили будинки і сільські дороги та призвели до перебоїв у зв’язку.
Зникли безвісти понад 30 осіб.
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