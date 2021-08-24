Кількість загиблих у повені в Теннессі сягнула 22 Суспільство | 23-08-2021, 08:34 0 267 Щонайменше 22 людини загинули внаслідок повені в Середньому Теннессі (США).



Джерело: AP з посиланням на шерифа округу Хамфріс, який накрила негода, Кріса Девіса



Деталі: За даними Національної служби погоди, в окрузі Хамфріс менш ніж за 24 години в суботу випало до 43 сантиметрів дощу. Цей показник побив рекорд Теннессі з добової кількості опадів більш ніж на 8 сантиметрів.



Що передувало: Раніше повідомлялося про щонайменше 8 загиблих.



Передісторія:



В результаті рекордних злив днем раніше були затоплені округи Хамфріс, Діксон, Гікман та Г'юстон.

Зливи змили будинки і сільські дороги та призвели до перебоїв у зв’язку.

Зникли безвісти понад 30 осіб.