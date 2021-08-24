Окупанти на Донбасі здійснювали дистанційне мінування і запускали безпілотник Суспільство | 24-08-2021, 10:25 0 96 За добу 23 серпня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.



Джерело: штаб ООС



Деталі: Поблизу Водяного, що біля Донецька, ворог обстрілював українські позиції з мінометів 120-го калібру.



Неподалік Мар’їнки противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.



Біля Широкиного збройні формування Російської Федерації за допомогою БПЛА типу "квадрокоптер" здійснювали дистанційне мінування території.



Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.



В результаті ворожого обстрілу один військовий дістав вогнепальне поранення, несумісне з життям.





На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.