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Окупанти на Донбасі здійснювали дистанційне мінування і запускали безпілотник
|Суспільство | 24-08-2021, 10:25
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|За добу 23 серпня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Поблизу Водяного, що біля Донецька, ворог обстрілював українські позиції з мінометів 120-го калібру.
Неподалік Мар’їнки противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
Біля Широкиного збройні формування Російської Федерації за допомогою БПЛА типу "квадрокоптер" здійснювали дистанційне мінування території.
Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
В результаті ворожого обстрілу один військовий дістав вогнепальне поранення, несумісне з життям.
На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
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