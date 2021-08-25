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Найвищий у світі хмарочос засяяв синьо-жовтими кольорами
|Суспільство | 25-08-2021, 08:30
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|На честь ювілейного Дня Незалежності України в Дубаї підсвітили кольорами українського прапора хмарочос "Бурдж Халіфа".
Джерело: Бурдж Халіфа у twitter
Дослівно: "Сьогодні вночі Бурдж-Халіфа святкує День Незалежності України та бажає українському народу процвітання та миру".
Деталі: Висота хмарочоса становить 828 метрів.
На опублікованому відео видно, як хмарочос світиться синьо-жовтими кольорами.
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