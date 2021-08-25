Найвищий у світі хмарочос засяяв синьо-жовтими кольорами Суспільство | 25-08-2021, 08:30 0 111 На честь ювілейного Дня Незалежності України в Дубаї підсвітили кольорами українського прапора хмарочос "Бурдж Халіфа".



Джерело: Бурдж Халіфа у twitter



Дослівно: "Сьогодні вночі Бурдж-Халіфа святкує День Незалежності України та бажає українському народу процвітання та миру".



Деталі: Висота хмарочоса становить 828 метрів.



На опублікованому відео видно, як хмарочос світиться синьо-жовтими кольорами.