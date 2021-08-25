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У Петербурзі затримали активістів за одиночні пікети з нагоди Дня Незалежності України
|Суспільство | 25-08-2021, 08:31
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|У російському Санкт-Петербурзі затримали активістів, які влаштували одиночні пікети з нагоди Дня Незалежності України.
Джерело: група "Мирний Опір. Санкт-Петербург" у facebook
Дослівно: "…на Невському проспекті (у Санкт-Петербурзі – ред.) за одиночний пікет на честь Дня Незалежності України був затриманий прихильник Мирного Опору СПб Влад Шипіцин.
Також була там же затримана прихильниця Мирного Опору Ольга Смирнова".
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