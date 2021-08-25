Окупанти на Донбасі поранили ще одного військового ЗСУ Суспільство | 25-08-2021, 09:06 0 103 За добу 24 серпня в зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, вбито одного бійця і двох поранено.



Джерело: Штаб ООС



Деталі: Поблизу Новомихайлівки та Причепилівки російські найманці обстрілювали українські позиції зі стрілецької зброї.



На Луганщині та Донеччині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.



В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще двоє дістали поранення.



Воїнів було терміново евакуйовано та доправлено до лікувального закладу.



Стан здоров’я одного захисника – тяжкий, іншого – задовільний.





Нагадаємо: Як повідомлялося, у вівторок внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще один дістав поранення.