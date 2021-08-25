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Окупанти на Донбасі поранили ще одного військового ЗСУ
|Суспільство | 25-08-2021, 09:06
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|За добу 24 серпня в зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, вбито одного бійця і двох поранено.
Джерело: Штаб ООС
Деталі: Поблизу Новомихайлівки та Причепилівки російські найманці обстрілювали українські позиції зі стрілецької зброї.
На Луганщині та Донеччині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще двоє дістали поранення.
Воїнів було терміново евакуйовано та доправлено до лікувального закладу.
Стан здоров’я одного захисника – тяжкий, іншого – задовільний.
Нагадаємо: Як повідомлялося, у вівторок внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще один дістав поранення.
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