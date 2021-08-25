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| Газета №35 (55) / 2014
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Запускаємо Податкову карту України
|Суспільство | 25-08-2021, 11:24
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ДПС за сприяння Апарату Ради національної безпеки і оборони України впроваджує Інтерактивну податкову карту України.
Інтерактивна податкова карта України дає змогу в онлайн режимі у будь-який час без звернення до органів ДПС отримувати актуальну податкову інформацію щодо агрегованих показників в частині сплачених сум податкових платежів, нарахованих податкових зобов’язань, сум податкового боргу, надміру сплачених сум та суми платежів, які сплачені та будуть нараховані у наступних періодах.
Податкова карта вже доступна користувачам на вебпорталі ДПС та у відкритій частині Електронного кабінету, а також за посиланням: https://map.tax.gov.ua.
Інтерактивна податкова карта України працює у тестовому режимі.
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