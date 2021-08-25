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Понад 2 млрд грн ПДФО надійшло до Державного бюджету України з початку року

Суспільство | 25-08-2021, 13:59Коментарів: 0 0 Переглядів: 73 73    

Понад 2 млрд грн ПДФО надійшло до Державного бюджету України з початку року

У січні-липні 2021 року Головним управлінням ДПС у Львівській області до загального фонду Державного бюджету України зібрано 9 499,0 млн грн податків, зборів, інших обов’язкових платежів.

Майже 24 відсотки надходжень до Державного бюджету України складає податок на доходи фізичних осіб, якого з початку року надійшло до бюджету 2 258,3 млн грн, що на 29,3 % або на 511,4 млн грн більше порівнюючи з січнем-липнем 2020 року.

У липні 2021 року надійшло 351,1 млн грн, що на 32,9 % або на 86,8 млн грн більше ніж у липні 2020 року.

Військового збору у січні-червні 2021 року надійшло 698,0 млн грн, що що на 25,3% або на 140,9 млн грн більше проти січня-липня 2020 року. У липні 2021 року надійшло 107,8 млн грн, що на 27,5 % або на 23,3 млн грн більше ніж у липні 2020 року.
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15:21 У Львові організовують новий масштабний концерт «Відчинилося життя» за участю незрячих виконавців зі всієї України
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