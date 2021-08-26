Привласнення близько 1,5 млн грн на реконструкції підвісного мосту у Червонограді: підозрюють директора фірми-підрядника Суспільство | 26-08-2021, 11:10 0 126



Прокурорами Червоноградської окружної прокуратури повідомлено про підозру 29-річному директору одного з львівських підприємств за фактом заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах та службовому підробленні, що спричинило тяжкі наслідки (ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України).

За даними слідства, у 2019-2020 роках керівник підприємства-підрядника, яке виконувало будівельно-ремонтні роботи з реконструкції підвісного мосту через річку Західний Буг у місті Червонограді, вносив в акти приймання виконаних робіт завідомо неправдиві відомості, щодо обсягу проведених робіт, які фактичного виконані не були.

Як наслідок, підозрюваний заволодів коштами місцевого бюджету на суму близько 1,5 млн грн.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.





Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури