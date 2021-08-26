НЕЗАКОННИЙ ВИДОБУТОК ГРАВІЙНО-ПІЩАНОЇ СУМІШІ ВИЯВИЛИ ПРИКОРДОННИКИ НА ЗАКАРПАТТІ Суспільство | 26-08-2021, 11:27 0 73



Факт незаконного видобутку корисних копалин поблизу кордону виявили учора співробітники оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону.



«Камаз», що перевозив гравійно-піщану суміш оперативники зупинили неподалік від кордону, на околиці селища Солотвино. Водій вантажівки не мав при собі ані документів, що посвідчують особу, ані документів на право керування транспортним засобом, дозвільних документів на видобування корисних копалин у прикордонній смузі, чоловік теж не мав, проте зізнався, що завантажився гравійно-піщаною сумішшю на березі річки Тиса.



На місце події прикордонники викликали співробітників Нацполіції, проте водій не забажав зустрічатися із ними, та, ігноруючи законні вимоги охоронців кордону, спробував втекти. За порушення прикордонного режиму та злісну непокору на нього було складено протоколи про адмінправопорушення передбачені ст. 202 та ст. 185-10 КУпАП.



Про виявлення ознак злочину передбаченого ст. 240 ККУ «Порушення правил охорони або використання надр» направлено повідомлення до ГУ НП у Закарпатській області.



Нагадуємо, що відповідно до Закону «Про Державну прикордонну службу України» на прикордонників також покладені завдання з контролю у районах несення служби за збереженням природних ресурсів і підводної культурної та археологічної спадщини, додержанням правил промислової та іншої діяльності, охороною довкілля.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону