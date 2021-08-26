Скористайтесь правом на податкову знижку не відвідуючи податкову Суспільство | 26-08-2021, 11:36 0 77





Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що для зручності платників та спрощення процедури декларування доходів громадянами, і зокрема, для використання права на податкову знижку на офіційному вебпорталі ДПС в Електронному кабінеті у розділі «ЕК для громадян» працює електронний сервіс «Декларація про майновий стан і доходи». За допомогою цього сервісу можна заповнити декларацію та надіслати її до контролюючого органу в електронному вигляді з копіями первинних документів.



Нагадуємо, що Декларацію можна подати, за вибором платника трьома способами, особисто або уповноваженою на це особою, надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення, але найзручніше скористатися засобами електронного зв'язку та надіслати декларацію в електронній формі з дотриманням умови реєстрації електронного підпису у порядку, визначеному законодавством.



