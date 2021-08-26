Понад 9 млрд грн єдиного внеску надійшло до Державного бюджету України з початку року Суспільство | 26-08-2021, 14:06 0 81



У січні-липні 2021 року до Державного бюджету України фактичні надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування становили 9 445,7 млн грн, що на 1900,6 млн грн або на 25,2 % більше ніж у січні-липні 2020 року.



У липні 2021 року фактичні надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування становили 1 495,7 млн грн, що на 379,2 млн грн або на 34,0 % більше ніж у липні 2020 року.