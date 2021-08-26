ВУГЛЕКИСЛИЙ ГАЗ ЧИ ТЮТЮНОВИЙ ДИМ? ПРИКОРДОННИКИ ПРИПИНИЛИ ПЕРЕМІЩЕННЯ КОНТРАБАНДИ ЧЕРЕЗ КОРДОН Суспільство | 26-08-2021, 14:16 0 66



(ВІДЕО) https://www.youtube.com/watch?v=YUghZQrvb1U&t=1s



Сьогодні на кордоні з Польщею прикордонники зупинили для перевірки вантажний автомобіль марки «ДАФ». Ним 46-річний українець перевозив вуглекислий газ.

Транспортний засіб прямував до сусідньої країни через пункт пропуску «Краківець». Оглядаючи вантажівку прикордонники спільно з працівниками митниці виявили приховані тютюнові вироби. Цигарки були запаковані у різних нішах кабіни водія. Усього зі сховків дістали понад 500 пачок цигарок. Тютюнову контрабанду вилучено. На порушника складено відповідні документи.



Загалом прикордонниками Карпатського загону з початку 2021 року виявили майже 80 тисяч пачок цигарок.

