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| Газета №35 (55) / 2014
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ВУГЛЕКИСЛИЙ ГАЗ ЧИ ТЮТЮНОВИЙ ДИМ? ПРИКОРДОННИКИ ПРИПИНИЛИ ПЕРЕМІЩЕННЯ КОНТРАБАНДИ ЧЕРЕЗ КОРДОН
|Суспільство | 26-08-2021, 14:16
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(ВІДЕО) https://www.youtube.com/watch?v=YUghZQrvb1U&t=1s
Сьогодні на кордоні з Польщею прикордонники зупинили для перевірки вантажний автомобіль марки «ДАФ». Ним 46-річний українець перевозив вуглекислий газ.
Транспортний засіб прямував до сусідньої країни через пункт пропуску «Краківець». Оглядаючи вантажівку прикордонники спільно з працівниками митниці виявили приховані тютюнові вироби. Цигарки були запаковані у різних нішах кабіни водія. Усього зі сховків дістали понад 500 пачок цигарок. Тютюнову контрабанду вилучено. На порушника складено відповідні документи.
Загалом прикордонниками Карпатського загону з початку 2021 року виявили майже 80 тисяч пачок цигарок.
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