Понад 100 осіб загинули внаслідок теракту в Кабулі Суспільство | 27-08-2021, 08:27 0 56 Кількість загиблих у результаті вибухів в Кабулі перевищила 100.



Джерело: CBS, WSJ



Деталі: За даними афганського чиновника, загальна кількість загиблих афганців становила 90 осіб. Ще 150 отримали поранення.



Крім того, загинули 13 американських військовослужбовців.





Цей напад став найбільш смертоносним днем для американських військових в Афганістані з 2011 року.



Передісторія:



Низку вибухів у Кабулі влаштували терористи-смертники. Терористичне угрупування "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність.

Інформація щодо кількості загиблих постійно оновлюється.