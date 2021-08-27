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Понад 100 осіб загинули внаслідок теракту в Кабулі
|Суспільство | 27-08-2021, 08:27
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|Кількість загиблих у результаті вибухів в Кабулі перевищила 100.
Джерело: CBS, WSJ
Деталі: За даними афганського чиновника, загальна кількість загиблих афганців становила 90 осіб. Ще 150 отримали поранення.
Крім того, загинули 13 американських військовослужбовців.
Цей напад став найбільш смертоносним днем для американських військових в Афганістані з 2011 року.
Передісторія:
Низку вибухів у Кабулі влаштували терористи-смертники. Терористичне угрупування "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність.
Інформація щодо кількості загиблих постійно оновлюється.
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