Обкрадала пенсіонерів представившись лікарем чи працівником пенсійного фонду: суд виніс вирок жінці Суспільство | 27-08-2021, 15:50 0 71







Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 20-річної львів’янки, яку обвинувачували у вчинені крадіжок (ч.3 ст.185 КК України).



Встановлено, що жінка разом із своєю 44–річною знайомою під надуманими приводами, представляючись представниками пенсійного фонду або лікарями, проникали у житло до довірливих пенсіонерів, звідки викрадали гроші та майно останніх.



Таким чином, вони заволоділи майном потерпілих на суму понад 40 тис грн.



Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурора Галицької окружної прокуратури, визнав обвинувачену винною та призначив покарання – 3 роки позбавлення волі.



Зазначимо, що матеріли кримінального провадження відносно другої фігурантки виділено в окреме провадження, яке зараз перебуває на розгляді у суді.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури