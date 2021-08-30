CNN: Дев’ятеро людей загинули внаслідок авіаудару США в Кабулі Суспільство | 30-08-2021, 05:31 0 47 Дев'ять членів однієї сім'ї, в тому числі шестеро дітей, були вбиті в результаті удару американського безпілотника по авто зі смертниками ІДІЛ у Кабулі.



Джерело: брат одного з убитих у CNN, прессекретар Центрального командування США Білл Урбан



Деталі: Ця цифра не підтверджена.



Однак, згодом після повідомлення CNN військові США підтвердили, що в результаті удару надходять повідомлення про жертви серед цивільного населення.





Білл Урбан сказав, що "ми знаємо, що в результаті руйнування транспортного засобу відбулися значні і потужні вибухи, які свідчать про наявність великої кількості вибухового матеріалу всередині, що могло призвести до додаткових жертв. Неясно, що могло статися, і ми проводимо подальше розслідування".



Передісторія:



29 серпня США завдали авіаудару по автомобілю, в якому перебувало "кілька терористів-смертників" з ІДІЛ, перш ніж вони змогли завдати удару по американській військовій евакуації в міжнародному аеропорту Кабула.

Цьому передував теракт 26 серпня біля аеропорту Кабула, який влаштував терорист-смертник, унаслідок якого загинуло щонайменше 200 осіб, серед них 13 американських військових.

29 серпня в Кабулі знову прогримів сильний вибух.

