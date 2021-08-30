Туреччина: Не можемо узяти на себе новий тягар біженців Суспільство | 30-08-2021, 05:33 0 55 Туреччина не може взяти на себе тягар нової хвилі мігрантів з Афганістану – про це заявив турецький міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу.



Джерело: Мевлют Чавушоглу, якого цитує Reuters, на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом



Пряма мова: "Як Туреччина, ми достатньою мірою виконали наші моральні і гуманітарні зобов'язання щодо міграції… Для нас не може бути й мови про те, щоб взяти на себе додатковий тягар біженців".



Деталі: Чавушоглу заявив, що зокрема європейські країни постраждають, якщо міграція з Афганістану перетвориться на кризу, і що слід зробити висновки з кризи з сирійськими біженцями.





Передісторія:



Події в Афганістані розпалили побоювання в Європейському Союзі щодо повторення кризи біженців 2015 року, коли майже мільйон людей, які рятувалися від війни та бідності на Близькому Сході та за його межами, переправилися до Греції з Туреччини, а потім вирушили на північ до заможніших держав.

Щоб зупинити потік біженців, ЄС в 2016 році уклав з Туреччиною угоду про прийом сирійців в обмін на мільярди євро на проєкти біженців. Наразі Туреччина приймає 3,7 млн сирійських біженців – це найбільше у світі, на додачу до приблизно 300 тисяч афганців.