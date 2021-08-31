Над Кабулом пролетіли ракети — AFP Суспільство | 30-08-2021, 08:16 0 219 Вранці 30 серпня над афганським Кабулом пролетіли ракети.



Джерело: журналісти AFP



Деталі: За повідомленням журналістів, було чутно вибухи ракет.



Люди, що живуть недалеко від аеропорту, заявили, що чули звуки спрацьовування системи протиракетної оборони.



Біля аеропорту піднімався дим.



Нагадаємо: 29 серпня США завдали авіаудару по автомобілю, в якому перебувало "кілька терористів-смертників" з ІДІЛ, перш ніж вони змогли завдати удару по американській військовій евакуації в міжнародному аеропорту Кабула.