У світі виявили менше півмільйона випадків COVID Суспільство | 30-08-2021, 08:18 0 175 За добу 28 серпня у світі виявили 452 679 випадків COVID-19.



Джерело: Worldometers



Деталі: Зокрема, в Індії – 43 381 зараження, в США – 37 262, в Британії – 33 196.



Крім того, в Ірані – 31 516 випадків, в Японії – 22 748.





Україна з 1 906 випадками знаходиться на 36 місці у світі між Колумбією та Португалією. У Європі Україна на 7 місці.



7 443 людини у світі померли за добу. За цим показником Україна на 36 місці у світі і на 6 в Європі.