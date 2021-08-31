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У світі виявили менше півмільйона випадків COVID
|Суспільство | 30-08-2021, 08:18
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|За добу 28 серпня у світі виявили 452 679 випадків COVID-19.
Джерело: Worldometers
Деталі: Зокрема, в Індії – 43 381 зараження, в США – 37 262, в Британії – 33 196.
Крім того, в Ірані – 31 516 випадків, в Японії – 22 748.
Україна з 1 906 випадками знаходиться на 36 місці у світі між Колумбією та Португалією. У Європі Україна на 7 місці.
7 443 людини у світі померли за добу. За цим показником Україна на 36 місці у світі і на 6 в Європі.
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