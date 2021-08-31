Позбавлення волі в псевдореабілітаційних центрах: справу скеровано до суду Суспільство | 30-08-2021, 11:23 0 206





Прокурорами Львівської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 10 членів злочинної організації з міжрегіональними зв’язками за фактами незаконного позбавлення волі осіб, створення та участі у злочинній організації (ч. 4 ст. 28 – ч. 36 ст. 146, ч.ч. 1,2 ст. 255 КК України).



Як ми інформували раніше (https://lviv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=29588), члени злочинної групи на території Львівської та Івано-Франківської областей організували роботу псевдореабілітаційних центрів, де, під виглядом надання платних медичних послуг з лікування від алко та наркозалежності, незаконно утримували та експлуатували осіб залежних від психоактивних речовин (наркотичних засобів, психотропних речовин та алкоголю). До них застосовували психологічне та фізичне насильство, обмежували можливість вільного пересування, забороняли вільно залишати приміщення та територію центру.



Досудове розслідування здійснювали слідчі слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області, оперативний супровід – Управління міграційної поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області.







Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури



