Майже 8 млн грн перераховано до бюджету податків з початку року через єдиний рахунок Суспільство | 30-08-2021, 11:24 0 150





Станом на 01.08.2021 на обліку в ГУ ДПС у Львівській області перебуває 210642 суб’єктів господарювання, в тому числі 85 695 – юридичних та 124 947 – фізичних осіб (15718 платників ПДВ, з них 14 006 – юридичних та 1712 – фізичних осіб).



На сьогодні 81 платник Львівської області сплачує платежі до бюджету через єдиний рахунок, з якого з початку 2021 року перераховано до бюджету податків на суму 7,8 млн грн та єдиного внеску в сумі 9,1 млн гривень.



Нагадуємо, для того, щоб перейти на єдиний рахунок, необхідно здійснити наступні три кроки.



Перший – через Електронний кабінет подати «Повідомлення про використання єдиного рахунку»



Другий – отримати квитанцію про включення до Реєстру платників, які використовують єдиний рахунок.



Третій – надати до обслуговуючого банку розрахункові документи із зазначенням реквізитів єдиного рахунку на загальну суму без визначення одержувачів або з визначенням одержувачів. Платники, які не подали Повідомлення за встановленою формою продовжують сплачувати платежі безпосередньо на бюджетні або не бюджетні рахунки.











