Чоловік проведе більше 4 років за ґратами за зухвалий грабіж у Святвечір Суспільство | 30-08-2021, 15:54 0 164



Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо раніше неодноразово судимого 35-річного уродженця Львова, якого обвинувачували у вчиненні грабежу (ч.2 ст.186 КК України).



Встановлено, що 6 січня поточного року близько 23 год обвинувачений, разом із своїм неодноразово судимим товаришем, підійшли на вулиці до потерпілого, попросили прикурити сигарету, одночасно завдавши удар в голову та плече, внаслідок чого останній впав на землю.



Після чого, останні забрали у чоловіка мобільний телефон, гаманець та втекли із награбованим. В подальшому телефон вони здали в ломбард, а кошти поділили між собою.



Таким чином, вони заволоділи майном потерпілого на суму близько 7 тис грн.



Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурора Франківської окружної прокуратури, визнав обвинуваченого винним та призначив покарання – 4 роки 1 місяць позбавлення волі.



Зазначимо, що матеріали кримінального провадження відносно другого фігуранта виділено в окреме провадження, яке зараз перебуває на розгляді у суді.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури