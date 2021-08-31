Помилково та/або надміру сплачені суми грошового зобов’язання та пені можна повернути Суспільство | 30-08-2021, 15:55 0 136





Умови повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та пені:



Відсутність податкового боргу (п. 43.1 ст. 43 ПКУ).



У разі наявності у платника податків податкового боргу, повернення помилково та/або надміру сплаченої суми грошового зобов’язання проводиться лише після повного погашення такого податкового боргу платником податків. При цьому для його погашення платник має право використати зазначену суму переплати, подавши відповідну заяву на перекид.



Подання платником податків заяви про таке повернення (крім повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку з доходів фізичних осіб, які розраховуються контролюючим органом на підставі поданої платником податків податкової декларації за звітний календарний рік шляхом проведення перерахунку за загальним річним оподатковуваним доходом платника податку) (п. 43.3 ст. 43 ПКУ).



Заява подається у довільній формі до територіального органу ДПС за місцем адміністрування (обліку) помилково та/або надміру сплаченої суми протягом 1095 днів від дня її виникнення, в якій необхідно зазначити напрям перерахування коштів.