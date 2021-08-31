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Ураган “Іда” знеструмив оселі мільйона американців
|Суспільство | 31-08-2021, 08:33
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|Близько мільйона жителів американського штату Луїзіана залишилися без електрики через буревій "Іда".
Джерело: BBC
Деталі: Зазначається, що наразі чиновники оцінюють збитки, завдані ураганом. Губернатор Джон Бел Эдвардс сказав, що збитки "катастрофічні".
Відомо, що щонайменше одна людина в Луїзіані загинула після того, як дерево впало на її будинок. Влада визнала, що кількість жертв, ймовірно, буде рости в міру продовження пошуково-рятувальних робіт.
Наразі "Іда" продовжує рухатися вглиб суші і ослабла до тропічного шторму, але Національний центр ураганів попередив, що сильний дощ все ще може викликати повінь в деяких частинах Міссісіпі, Алабами і Флориди.
Нагадаємо: "Іда" - один з найсильніших штормів будь-коли в Штатах, шторм категорії 4 з вітром швидкістю 230 км / год. Він вдарив по берегу США у той же день, що і ураган "Катріна" 16 років тому.
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