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Любитель викрадати елітний алкоголь та червону ікру проведе найближчих 4 роки за ґратами

Суспільство | 31-08-2021, 13:15Коментарів: 0 0 Переглядів: 171 171    




Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо раніше судимого 34-річного львів’янина, якого обвинувачували у вчиненні грабежів, вчиненому повторно (ч.2 ст.186 КК України).

За даними слідства встановлено, що обвинувачений неодноразово вчиняв грабежі. Зокрема, протягом березня-квітня поточного року підсудний із різних магазинів Львова викрав 4 пляшки елітного алкоголю та 10 банок лососевої ікри.

Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурів Франківської окружної прокуратури, визнав обвинуваченого винним та призначив покарання – 4 роки позбавлення волі.



Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури
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