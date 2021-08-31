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Любитель викрадати елітний алкоголь та червону ікру проведе найближчих 4 роки за ґратами
|Суспільство | 31-08-2021, 13:15
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Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо раніше судимого 34-річного львів’янина, якого обвинувачували у вчиненні грабежів, вчиненому повторно (ч.2 ст.186 КК України).
За даними слідства встановлено, що обвинувачений неодноразово вчиняв грабежі. Зокрема, протягом березня-квітня поточного року підсудний із різних магазинів Львова викрав 4 пляшки елітного алкоголю та 10 банок лососевої ікри.
Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурів Франківської окружної прокуратури, визнав обвинуваченого винним та призначив покарання – 4 роки позбавлення волі.
Відділ інформаційної політики
Львівської обласної прокуратури
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