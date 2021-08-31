До відома фізичних осіб – підприємців - платників єдиного податку! Суспільство | 31-08-2021, 13:32 0 122

Відповідно до п. 296.1 ст. 296 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) фізичні особи - підприємці - платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками ПДВ, ведуть облік у довільній формі шляхом помісячного відображення лише отриманих доходів.



При цьому, Кодексом визначено максимальні обсяги доходів, що дозволяють перебувати платникам податків на спрощеній системі оподаткування в залежності від групи єдиного податку.



У разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платником єдиного податку такий платник виключається з реєстру платників єдиного податку та переводиться на загальну систему оподаткування, з обов’язковим веденням обліку доходів та витрат. Такий платник податків зобов’язаний мати підтверджуючі документи щодо походження товару.



Для платників податків на загальній системі оподаткування об'єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи - підприємця.



За наявності у фізичної особи - підприємця документально підтверджених витрат, пов'язаних з господарською діяльністю, сума донарахованих податків та штрафних санкцій може бути максимально зменшена, що вбереже платника податків від додаткових витрат. Тож, ДПС зауважує на необхідності отримання у постачальників товарів документів, що підтверджують походження товарів та витрат пов’язаних з веденням господарської діяльності, навіть якщо ведення обліку таких товарів та витрат не передбачено Кодексом.









