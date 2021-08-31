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Жовківська окружна прокуратура вимагає сплатити 2 млн грн за користування земельною ділянкою
|Суспільство | 31-08-2021, 14:38
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За позовом Жовківської окружної прокуратури Господарським судом Львівської області відкрито провадження про стягнення з підприємства коштів за користування земельною ділянкою.
Встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю, що знаходиться в с. Раменів Львівської області, впродовж 2019 – 2021 років використовувало земельну ділянку, площею 14 га без оформлення належних документів, та як наслідок не сплатило сільській раді кошти за користування, що і стало причиною для втручання прокуратури.
За весь час користування підприємство мало сплатити в бюджет територіальної громади майже 2 мільйони гривень.
Відділ інформаційної політики
Львівської обласної прокуратури
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