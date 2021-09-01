СБУ затримала бойовика, який допомагав Росії окупувати Крим Суспільство | 01-09-2021, 07:43 0 87 На Херсонщині контррозвідники Служби безпеки України викрили і затримали бойовика, який активно допомагав Росії окупувати Крим.



Джерело: Пресслужба СБУ



Дослівно: "Ним виявився колишній мешканець Ялти, який у лютому 2014 року за ідейними переконаннями вступив до так званої "Ялтинської роти народної самооборони Криму".



Він зі зброєю в руках здійснював патрулювання українських міст.



У лютому-березні 2014 року зловмисник брав активну участь у протидії мирним акціям і залякуванні патріотично налаштованих мешканців півострова.



Сприяння зловмисника окупаційній "адміністрації" на території АР Крим було високо оцінено військовим керівництвом країни-агресора: він нагороджений медаллю "За возвращение Крыма" від Міністерства оборони Російської Федерації".



Деталі: Контррозвідники СБУ затримали зловмисника після його приїзду на материкову Україну.



Наразі проросійському активісту оголошено про підозру і вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізований або збройних формувань) Кримінального кодексу України.