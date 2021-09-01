Близько 200 українців просять про евакуацію з Афганістану – Кулеба Суспільство | 01-09-2021, 07:46 0 122 В Афганістані близько 200 українців станом на 31 серпня просять про евакуацію. Крім того, чотири країни попросили Україну допомогти з евакуацією своїх громадян.



Джерело: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час свого робочого візиту у складі української делегації до США, цитує hromadske



Пряма мова: "Тому що хтось, наприклад, два тижні про себе не заявляв, а потім заявив. А хтось заявив, а потім полетів іншим літаком, бо з’явилася така можливість. Тому ця цифра плаває, але ніхто не буде кинутий напризволяще".



Деталі: Кулеба зазначив, що ситуація з кількістю охочих евакуюватися постійно змінюється.



На запитання, чи може допомога України в евакуації громадян інших країн бути використаною як геополітична перевага і плюс у стосунках з іншими державами, Кулеба відповів: "Не треба торгувати людським горем і намагатися продавати його і перетворювати в маркетинг. Ми не займаємося саморекламою, ми просто робимо свою справу. Наші партнери це цінують".



Він наголосив, що в Афганістані залишають люди, зокрема діти і жінки, для яких виїхати зараз звідти – це можливість уникнути загрози їхньому життю та безпеці.



Що передувало: Повідомлялося, що Україна і після фінального виходу військових США з Афганістану й переходу аеропорту Кабула під контроль талібів шукатиме способи вивезти з країни громадян України та їхніх близьких, які звертаються з таким проханням.



Передісторія:



Попередніми евакуаційними рейсами до України вже вивезли 650 людей, і це один з найвищих показників серед держав, громадяни і партнери яких потребували евакуації.

Раніше глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявляв, що Україна останніми рейсами 28 серпня евакуювала всіх своїх громадян, які виявили таке бажання та вийшли на контакт з МЗС.

Також стало відомо, що завдяки українським військовим вдалося евакуювати афганських перекладачів, які працювали з військовими Канади - після невдалих спроб Канади і США.

30 серпня Сполучені Штати Америки завершили виведення свого військового контингенту з Афганістану, останні літаки залишили країну в понеділок ввечері.