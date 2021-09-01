Новини вівторка і ночі: Україна на Паралімпіаді, справа Трухіна Суспільство | 01-09-2021, 08:22 0 97 Легендарна українська паралімпійська чемпіонка завершила кар’єру, поліція нарешті прокоментувала ДТП Трухіна: передали справу ДБР — актуальні новини 31 серпня і ночі.



Про Паралімпіаду



"Я йду з ганьбою" — легендарна українська паралімпійська чемпіонка з паверліфтингу Лідія Соловйова оголосила про завершення кар'єри після того, як не змогла здобути медаль на Паралімпіаді у Токіо.



Українські паралімпійці Андрій Трусов та Євген Богодайко здобули "золото" та "бронзу" у запливі на 50 метрів. Ще одне "золото" взяв Максим Крипак на дистанції 100 метрів батерфляєм, встановивши світовий рекорд.



Збірна України здобула золоту та срібні нагороди після протесту за підсумками змагань у штовханні ядра.



Про Трухіна



У поліції кажуть, що справу щодо ДТП за участі нардепа від "Слуги народу" Олександра Трухіна буде розслідувати Державне бюро розслідувань, оскільки там фігурує народний обранець.



Очільник партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що наразі із Олександром Трухіним зв’язку немає і він у відпустці, проте глава партії пробував вийти на контакт із нардепом.



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Про інші важливі новини



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