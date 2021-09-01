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Біля Красногорівки окупанти обстріляли позиції ЗСУ з гармат

Суспільство | 01-09-2021, 08:23Коментарів: 0 0 Переглядів: 103 103    
За добу 31 серпня зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Джерело: штаб ООС

Деталі: У напрямку Широкиного російські найманці обстрілювали українські позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Біля Новозванівки противник двічі застосовував міномети 120-го калібру, станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

Поблизу Нью-Йорка збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Красногорівки ворог здійснював обстріли українських позицій з мінометів 120-го калібру та протитанкових гармат МТ-12.

Також російсько-окупаційні війська здійснили обстріл околиць Красногорівки із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру. Постраждалих серед місцевого населення немає.

Біля Мар’їнки противник двічі вів вогонь з мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

У штабі уточняють, що за добу бойових втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
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