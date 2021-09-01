Водій іномарки внаслідок п’яної їзди постане перед судом Суспільство | 01-09-2021, 11:44 0 66



Прокурорами Яворівської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 30-річного мешканця Яворівського району, якого обвинувачують в порушенні правил безпеки дорожнього руху, який керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що заподіяло тяжке тілесне ушкодження потерпілому (ч. 2 ст. 286-1 КК України).



Встановлено, що у червні поточного року підсудний, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, слідуючи автодорогою «Львів – Краковець», не впорався з керуванням та вчинив зіткнення з трактором, за кермом якого перебував 56-річний чоловік. Внаслідок ДТП останній отримав тяжкі тілесні ушкодження за ознакою небезпеки для життя.



Досудове розслідування здійснювали слідчі ВП №1 Яворівського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 8 років.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури