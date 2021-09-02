ПОЛЯК НАМАГАВСЯ В’ЇХАТИ В УКРАЇНУ НА ВИКРАДЕНОМУ АВТО Суспільство | 01-09-2021, 13:54 0 120

Автомобілем «Тойота» 2017 року випуску через пункт пропуску «Краківець» намагався в’їхати в Україну 40 річний громадянин Республіки Польща.

Під час перевірки за базами даних Інтерполу прикордонники з’ясували, що авто знаходиться в міжнародному розшуку. Транспортний засіб викрали ще в жовтні 2020 року у Франції.

По даному факту прикордонники Львівського загону одразу поінформували Укрбюро Інтерполу в м. Київ.

