ПОЛЯК НАМАГАВСЯ В’ЇХАТИ В УКРАЇНУ НА ВИКРАДЕНОМУ АВТО...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: четвер, 02/09/2021 У парку ім. І. Франка ремонтують доріжку коштом інвестора...>> Від завтра у Львові розпочнуть технічне переоснащення інформаційних табло...>> У Львові продовжують безкоштовно чіпувати собак: графік роботи пунктів у вересні...>> Молодіжний бар думок, вільний мікрофон, історії факапів: що чекає молодь на заході Молодвіж!Voice it...>> У ЛКП «Лев» оприлюднили графік виїзду бригади ловців на території Львівської МТГ на вересень-жовтень...>> На площі І.Франка проводять аварійні роботи: трамвайні маршрути № 3, 4, 8, 9 тимчасово курсують зі змінами...>> Завдяки прокуратурі територіальній громаді Львівщини повернуть понад 50 га землі....>> ШУМОІЗОЛЯЦІЯ – 100%. 600 ПАЧОК СИГАРЕТ ЗА ОБШИВКОЮ МІКРОАВТОБУСА...>> На станції компостування органічних відходів відбулася екскурсія в межах Майстерні міста...>> Мер Львова привітав першокурсників ЛНУ імені Івана Франка з початком навчання...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Олег Василишин: «Фінансову грамотність потрібно розвивати зі школи»...
 >>> 
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Судитимуть чоловіка, який під час застілля зарізав свого товариша...
31-08-2021, 09:14  >>> 
Вбивство на Драгоманова: чоловіка госпіталізовано до закладу з надання психіатричного нагляду з суворим наглядом...
18-08-2021, 11:45  >>> 
Жителя Золочівського району, підозрюваного у вбивстві знайомої - взято під варту...
13-08-2021, 20:02  >>> 
   Здоров'яЗдоров
У США – понад 1 200 смертей за добу від коронавірусу...
01-09-2021, 07:48  >>> 
У ПАР виявили новий варіант коронавірусу...
31-08-2021, 08:37  >>> 
Регіони в Японії призупинили вакцинацію після виявлення зіпсованої партії Moderna...
31-08-2021, 08:35  >>> 

ПОЛЯК НАМАГАВСЯ В’ЇХАТИ В УКРАЇНУ НА ВИКРАДЕНОМУ АВТО

Суспільство | 01-09-2021, 13:54Коментарів: 0 0 Переглядів: 120 120    
ПОЛЯК НАМАГАВСЯ В’ЇХАТИ В УКРАЇНУ НА ВИКРАДЕНОМУ АВТО
Автомобілем «Тойота» 2017 року випуску через пункт пропуску «Краківець» намагався в’їхати в Україну 40 річний громадянин Республіки Польща.
Під час перевірки за базами даних Інтерполу прикордонники з’ясували, що авто знаходиться в міжнародному розшуку. Транспортний засіб викрали ще в жовтні 2020 року у Франції.
По даному факту прикордонники Львівського загону одразу поінформували Укрбюро Інтерполу в м. Київ.
   Новини по темі: Суспільство
Завдяки прокуратурі територіальній громаді Львівщини повернуть понад 50 га землі....
01-09-2021, 17:03  >>> 
ШУМОІЗОЛЯЦІЯ – 100%. 600 ПАЧОК СИГАРЕТ ЗА ОБШИВКОЮ МІКРОАВТОБУСА...
01-09-2021, 16:44  >>> 
ПОЛЯК НАМАГАВСЯ В’ЇХАТИ В УКРАЇНУ НА ВИКРАДЕНОМУ АВТО...
01-09-2021, 13:54  >>> 
Водій іномарки внаслідок п’яної їзди постане перед судом...
01-09-2021, 11:44  >>> 
Коригування самостійно виявлених помилок у податковій декларації з податку на прибуток...
01-09-2021, 11:41  >>> 
Біля Красногорівки окупанти обстріляли позиції ЗСУ з гармат...
01-09-2021, 08:23  >>> 
Новини вівторка і ночі: Україна на Паралімпіаді, справа Трухіна...
01-09-2021, 08:22  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини вівторка і ночі: День Незалежності, великий герб...
25-08-2021, 09:11  >>> 
Головні новини понеділка і ночі: саміт Кримської платформи, захоплений літак...
24-08-2021, 10:26  >>> 
Головні новини понеділка і ночі: аеропорт Кабула, незаконні евакуації...
17-08-2021, 08:50  >>> 
   ПолітикаПолітика
Ми думаємо, як розбудовувати Нормандський формат – Зеленський...
01-09-2021, 08:02  >>> 
США і Україна підписали меморандум про космічні польоти...
01-09-2021, 07:27  >>> 
Зеленський обговорив із главою Світового банку земельну реформу...
01-09-2021, 07:26  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Після позову Безоса NASA призупинило співпрацю зі SpaceX...
20-08-2021, 10:01  >>> 
З початку року до бюджетів усіх рівнів від платників екологічного податку Львівщини надійшло понад 78 млн гривень...
11-08-2021, 12:23  >>> 
У Бренсона відновили продаж квитків на космічні польоти – від 450 тисяч доларів за місце...
06-08-2021, 09:17  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Завдяки прокуратурі територіальній громаді Львівщини повернуть понад 50 га землі....
01-09-2021, 17:03  >>> 
ШУМОІЗОЛЯЦІЯ – 100%. 600 ПАЧОК СИГАРЕТ ЗА ОБШИВКОЮ МІКРОАВТОБУСА...
01-09-2021, 16:44  >>> 
ПОЛЯК НАМАГАВСЯ В’ЇХАТИ В УКРАЇНУ НА ВИКРАДЕНОМУ АВТО...
01-09-2021, 13:54  >>> 
   ВладаВлада
Шмигаль анонсував майже пів мільйона доз вакцини Pfizer для освітян...
17-05-2021, 07:44  >>> 
«Роботу моніторингових груп посилюємо, на порушників складаємо протоколи», — Ірина Маруняк...
12-03-2021, 12:40  >>> 
Палата представників США вдруге оголосила імпічмент Трампу...
14-01-2021, 08:22  >>> 
   КультураКультура
Музей Майдану переписав заяву про інсталяцію: прибрав згадки про Мінкульт...
18-08-2021, 07:55  >>> 
У Палаці Потоцьких відбудеться творчий вечір солістів Національної опери України та випускників Національної музичної академії ім.П.Чайковського...
20-07-2021, 19:39  >>> 
"Патріарх Кирил докладає дуже багато зусиль для того, щоб у нас був мир" – Новинський...
07-07-2021, 08:27  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
19:07 У парку ім. І. Франка ремонтують доріжку коштом інвестора
19:06 Від завтра у Львові розпочнуть технічне переоснащення інформаційних табло
17:22 У Львові продовжують безкоштовно чіпувати собак: графік роботи пунктів у вересні
17:21 Молодіжний бар думок, вільний мікрофон, історії факапів: що чекає молодь на заході Молодвіж!Voice it
17:19 У ЛКП «Лев» оприлюднили графік виїзду бригади ловців на території Львівської МТГ на вересень-жовтень
17:07 На площі І.Франка проводять аварійні роботи: трамвайні маршрути № 3, 4, 8, 9 тимчасово курсують зі змінами
17:03 Завдяки прокуратурі територіальній громаді Львівщини повернуть понад 50 га землі.
16:44 ШУМОІЗОЛЯЦІЯ – 100%. 600 ПАЧОК СИГАРЕТ ЗА ОБШИВКОЮ МІКРОАВТОБУСА
16:40 На станції компостування органічних відходів відбулася екскурсія в межах Майстерні міста
16:36 Мер Львова привітав першокурсників ЛНУ імені Івана Франка з початком навчання

   Анонси
Оподаткування подарункових сертифікатів фізичним особам...
10-03-2021, 10:31  >>> 
Львівська обласна рада проситиме надати капелі «Трембіта» статус національного колективу...
03-02-2021, 15:32  >>> 
Анонс...
29-01-2021, 16:37  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования