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| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
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| Газета №35 (55) / 2014
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ПОЛЯК НАМАГАВСЯ В’ЇХАТИ В УКРАЇНУ НА ВИКРАДЕНОМУ АВТО
|Суспільство | 01-09-2021, 13:54
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Автомобілем «Тойота» 2017 року випуску через пункт пропуску «Краківець» намагався в’їхати в Україну 40 річний громадянин Республіки Польща.
Під час перевірки за базами даних Інтерполу прикордонники з’ясували, що авто знаходиться в міжнародному розшуку. Транспортний засіб викрали ще в жовтні 2020 року у Франції.
По даному факту прикордонники Львівського загону одразу поінформували Укрбюро Інтерполу в м. Київ.
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