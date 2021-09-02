ШУМОІЗОЛЯЦІЯ – 100%. 600 ПАЧОК СИГАРЕТ ЗА ОБШИВКОЮ МІКРОАВТОБУСА Суспільство | 01-09-2021, 16:44 0 96



ВІДЕО https://www.youtube.com/watch?v=Xb39Y5VYNHw&t=59s





На кордоні з Польщею прикордонники Карпатського загону запобігли черговій спробі переміщення контрабанди тютюну.

Мікроавтобус марки «Мерседес», під керуванням громадянина України, прибув до пункту пропуску «Рава-Руська». Охоронці кордону здійснили поглиблений огляд транспортного засобу. Під час перевірки в спеціально облаштованих тайниках, у бокових стінках за обшивкою салону, оглядова група виявила сигарети, що переміщувалися з порушенням чинного законодавства.



Загалом прикордонники та митники дістали понад 600 пачок цигарок різних торгових марок. Тютюнову контрабанду та автомобіль передали компетентним органам.



Зауважимо, що від початку 2021 року прикордонники Карпатського загону виявили понад 80 тисяч пачок незаконно переміщуваних сигарет.



