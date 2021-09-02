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Завдяки прокуратурі територіальній громаді Львівщини повернуть понад 50 га землі.
|Суспільство | 01-09-2021, 17:03
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Завдяки принциповій позиції Львівської обласної прокуратури одній із територіальних громад буде повернуто земельну ділянку площею 54 га вартістю 30 млн грн.
Прокуратурою встановлено, а судом підтверджено факт неналежного виконання орендарем спірної території умов договору та порушення вимог чинного законодавства, а саме систематичної несплати в місцевий бюджет орендної плати за землю.
Господарський суд задовольнив позов прокуратури в інтересах держави про припинення права користування земельною ділянкою.
Відділ інформаційної політки
Львівської обласної прокуратури
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