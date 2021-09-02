Завдяки прокуратурі територіальній громаді Львівщини повернуть понад 50 га землі. Суспільство | 01-09-2021, 17:03 0 152



Завдяки принциповій позиції Львівської обласної прокуратури одній із територіальних громад буде повернуто земельну ділянку площею 54 га вартістю 30 млн грн.



Прокуратурою встановлено, а судом підтверджено факт неналежного виконання орендарем спірної території умов договору та порушення вимог чинного законодавства, а саме систематичної несплати в місцевий бюджет орендної плати за землю.



Господарський суд задовольнив позов прокуратури в інтересах держави про припинення права користування земельною ділянкою.







Відділ інформаційної політки



Львівської обласної прокуратури