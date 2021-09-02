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Суд обрав запобіжний захід жінці, яка підозрюється у вбивстві співмешканця
|Суспільство | 02-09-2021, 12:29
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Суд задоволив клопотання прокурора Дрогобицької окружної прокуратури про обрання 44-річній жінці, яку підозрюють в умисному вбивстві (ч.1 ст.115 КК України), запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
За даними слідства, приблизно об 11 годині ранку 29 серпня поточного року у місті Стбеники між жінкою та її співмешканцем виник конфлікт, у ході якого підозрювана ударила потерпілого у груди кухонним ножем. Внаслідок чого, від отриманих травм останній помер на місці події.
Наразі тривають першочергові слідчі дії. Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області.
Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Відділ інформаційної політики
Львівської обласної прокуратури
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