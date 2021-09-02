Суд обрав запобіжний захід жінці, яка підозрюється у вбивстві співмешканця Суспільство | 02-09-2021, 12:29 0 90





Суд задоволив клопотання прокурора Дрогобицької окружної прокуратури про обрання 44-річній жінці, яку підозрюють в умисному вбивстві (ч.1 ст.115 КК України), запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



За даними слідства, приблизно об 11 годині ранку 29 серпня поточного року у місті Стбеники між жінкою та її співмешканцем виник конфлікт, у ході якого підозрювана ударила потерпілого у груди кухонним ножем. Внаслідок чого, від отриманих травм останній помер на місці події.



Наразі тривають першочергові слідчі дії. Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області.







Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури