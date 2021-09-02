Понад 3 млрд грн задекларовано громадянами доходів за 2020 рік з початку року Суспільство | 02-09-2021, 12:37 0 110 Понад 3 млрд грн задекларовано громадянами доходів за 2020 рік з початку року









Станом на 01.08.2021 року громадянами Львівщини подано 16 073 декларації про майновий стан і доходи за 2020 рік, що на 2 873 декларації більше у порівнянні з минулим роком, або на 21,8 відс (на 01.08.2020 - 13 200 декларацій) та задекларовано 3 641,1 млн грн, що на 560,2 млн грн більше у порівнянні з минулим роком, або на 18,2 відс (на 01.08.2020 – 3 080,9 млн гривень).



