Втрата музейних цінностей на понад 8.5 млн грн – судитимуть працівницю музею Суспільство | 02-09-2021, 16:55 0 70

Прокурорами Галицької окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно завідуючої відділом Музею мистецтва староукраїнської книги ЛНГМ ім. Б.Г. Возницького, яку обвинувачують у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).



За даними слідства встановлено, що службовиця не забезпечила збереження ввірених їй матеріальних цінностей, що призвело до втрати ряду музейних предметів (книжок), які мають велику історичну цінність та є надбанням культурної спадщини. Було втрачено, зокрема «Апостол» І. Федоровича, 1574 року видання, «Євангеліє» Святодухівського братства, 1575 року видання, «Ключ розуміння» Ґалятовського Йоаникія, 1665 року видання.



Таким чином, внаслідок неналежного виконання обвинуваченою своїх службових обов’язків, державі спричинено матеріальну шкоду на загальну суму понад 8,5 млн грн.







Досудове розслідування здійснювали слідчі відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області.







Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури